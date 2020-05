Tim Eboh et Julyan Motti parmi les quatre recrues de Pornic

NM2

Anciens pensionnaires du centre de formation du Limoges CSP et de l'ADA Blois parfois utilisés par le groupe professionnel, Tim Eboh et Julyan Motti font partie des quatre mutés qui vont rejoindre le club du Pornic Basket Saint-Michel en 2020/21.

Poste 3/4, Tim Eboh (1,97 m, 22 ans) a passé la saison 2019/20 du côté de La Rochelle (5,5 points à 36,5% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 2,2 passes décisives en 24 minutes sur 16 matchs), après avoir démarré sa carrière professionnelle du côté de Blois (1,5 point et 2,4 rebonds en 9 minutes sur 35 matchs en 2018/19) où Julyan Motti (2,06 m, 24 ans) était passé avant lui (28 matchs de Pro B de 2016 à 2018). Ce dernier, poste 5, a également vécu une expérience en Nationale 1, à Tarbes-Loudes (3,1 points à 53,4% et 2,1 rebonds en 10 minutes), avant de descendre en Nationale 2. Il sort d'un exercice réussi à l'ES Gardonnes.

Pour compléter le choix des quatre mutés, le coach Jean-Baptiste Dieulangard a fait monter deux joueurs évoluant en Nationale 3 : le meneur Julien Leclerc (1,85 m, 21 ans) qui arrive de Saint-Georges Vendée Basket après être passé par le Cholet Basket, et l'ancien ailier de Brissac Etienne Devanne (1,98 m, 30 ans), qui portait les couleurs de Bressuire.

Avec encore l'ancien shooteur Cédric Ferchaud (1,96 m, 40 ans, 14 points de moyenne en 2019/20) dans l'effectif, Pornic affiche sur le papier un effectif intéressant.