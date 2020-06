Tony Housieaux et Abdoulaye N'Doye s'engagent à Loon Plage.

NM2

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Quatrième de la poule C de Nationale 2 au moment de l'arrêt de la saison 2019/20, la formation de Loon Plage fait un point sur son effectif pour la saison prochaine, entre les départs et les arrivées.

Côté départs, Issa Dieng rejoint le Pays de Fougères (NM2), Pierre-Baptiste Kieger s'engage à Charleville-Mézières (NM2), Benjamin Manier signe à Grande Synthe (NM3) et Malik Sidibé prend la route de Montsoué-Montgaillard (NM2).

La première recrue arrive d'Estela en troisième division espagnole. Il s'agit d'Abdoulaye N'Doye (2,10 m, 24 ans) a commencé sa formation à Dakar avant de rejoindre Roanne et le centre de formation de l'Elan Chalon. Avec les Espoirs de l'Elan Chalon en 2015/16, il tournait à 15,9 points, 9,7 rebonds et 1,1 passe décisive pour 19,4 d'évaluation. Des statistiques impressionnantes qui lui ont offert une place dans le cinq majeur du championnat espoir cette saison là. Il revient en France après être parti à la découverte du championnat espagnol pour se lancer dans le monde professionnel.

La deuxième recrue est Tony Housieaux (1,99 m, 31 ans) qui arrive de Toulouse en Nationale 1. Formé entre l'ALM Evreux et Cholet, il a signé son premier contrat professionnel à Evreux, avant de rebondir en Nationale 2 à Marmande. Il a ensuite joué pour plusieurs équipes de niveau national : le GET Vosges (N1) et Vitré en Nationale 2 trois saisons avant de rejoindre Berck. A l'ABBR, Tony Housieaux a noué une relation très particulière avec le public. En trois saisons, entre la montée en Nationale 1 et la désillusion de redescendre en Nationale 2, il a remporté un Trophée Coupe de France en étant élu MVP de la finale contre Aubenas (57-54). Il est ensuite passé par Fougères puis Toulouse.

C'est donc un retour dans le Nord de la France dans une équipe ambitieuse pour Tony Housieaux. Il a signé deux saisons.

"C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie que je rejoins l'ambitieux projet de l'As Loon Plage Basket. Un retour à la maison prêt de la famille et des amis dans un challenge qui s'annonce excitant après une saison frustrante à tout point de vue. Hâte de retrouver les chaudes ambiances du ch'Nord, the best !"

A lire aussi, l'interview de Tony Housieaux dans La Voix du Nord sur son retour "à la maison".

