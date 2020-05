Toulouse : Yohan Solle arrive, Demir Mutlu le remplace à Calais

NM1

Crédit photo : Calais Basket

Après deux saisons à Calais (10,7 points de moyenne en 2019/20), le pivot Yohan Solle (2,07 m, 28 ans) revient à l'étage supérieur. L'ancien espoir de l'Orléans Loiret Basket vient de s'engager à Toulouse.

"J’ai décidé de signer à Toulouse parce que je vais avoir beaucoup de responsabilités et c’est ce que je voulais, a-t-il expliqué. Après avoir passé 2 saisons en N2 ou j’ai eu beaucoup de responsabilités, j’avais à cœur de retrouvé la N1 avec les mêmes responsabilités. Je pense que mon intégration se fera beaucoup plus facilement parce que je serai avec un coach que je connais."

Ce coach, c'est Stéphane Dao qu'il a côtoyé à Sorgues par le passé. Yohan Solle connaît bien la Nationale 1 pour avoir joué à Sorgues (de 2013 à 2015 puis en 2017/18) donc, mais aussi au GET Vosges (2015/16) et Rueil (2016/17). Il a autrement joué en Nationale 2 avec Vanves (2012/13) et donc Calais (de 2018 à 2020).

A Calais, il sera remplacé par Demir Mutlu (2,03 m, 32 ans). L'ancien espoir du basket ligérien et turc est revenu en France en 2018 après 13 saisons en Turquie. Après une grosse saison à Andrézieux, non loin de chez lui, il a rejoint le GET Vosges avec qui il tournait à 8,8 points à 52,5% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,1 passe décisive en 15 minutes en 2019/20.