Tristan Toneguzzo signe à Tremblay

NM2

Crédit photo : TAC Basket

L'intérieur Tristan Toneguzzo (2,04 m, 26 ans) rejoint la formation du Tremblay Athlétique Club Basket pour l'exercice 2020/21.

Passé par les catégories jeunes des Sharks d'Antibes, ce stretch 4 adroit à 3-points a poursuivi sa carrière à Cagnes-sur-Mer (NM3), Lille (Pro B), Montbrison (NM2), Laval (NM2) et enfin, ces deux dernières saisons, au GET Vosges (NM1), où il tournait à 7,9 points à 42,2% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 0,5 passe décisive en 2019/20.

Sept joueurs désormais sous contrat

C'est la troisième recrue de l'intersaison pour le TAC Basket après le meneur Rholy Mouliom (1,89 m, 24 ans), qui revient en France après un cursus aux Etats-Unis, et l'intérieur Seydina Ababacar Ndiaye (2,00 m, 25 ans) qui arrive lui de l'Ozoir Val d’Europe (leader de la poule J de NM3 en 2019/20). Ils feront équipe avec les arrières Sophian Rafai (1,93 m, 33 ans) et Alan Thompson (1,88 m, 27 ans, 16,5 points de moyenne en 2019/20) ainsi que les intérieurs Mehdi Gabsi (1,98 m, 32 ans) et Moustapha Diop (2,03 m, 30 ans), qui restent tous au club.