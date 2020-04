Trois autres clubs ont demandé leur rétrogradation pour la saison 2020/21

NM2

Crédit photo : Sanary Basket Club

Comme les clubs de Feurs et de La Charité, trois autres clubs ont demandé leur rétrogradation, en raison de difficultés économiques et financières éventuelles, pour la saison prochaine.

Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération française de basketball, a annoncé dans un tweet que trois autres clubs avaient demandé à descendre au niveau inférieur. On retrouve ainsi le DA Dijon 21 (NM2) qui demande sa rétrogradation en NM3 pour la saison prochaine, le Sanary Basket Club (NM3) qui lui demande à descendre en Prénationale ou encore ASC Saint Apollinaire (NM3) qui souhaite aussi jouer en PNM.

Certes, ces trois clubs avaient accumulé des mauvais résultats sportifs cette saison, mais leur demande pointe bien du doigt la difficulté que devront traverser les clubs français lors des prochaines saisons, avec une crise économique déjà attendue. Les clubs leaders au ranking et parfois dans l’attente d’une montée espèrent connaitre le verdict final le plus rapidement possible afin pouvoir se préparer pour la saison prochaine.