Une deuxième saison pour Florent Piétrus chez les Canonniers de Metz

NM2

Crédit photo : viàMoselle

Par Emmanuel Humbert,

Invité d'une émission de talk show de la principale télévision privée du Grand Est, Florent Piétrus est revenu sur son parcous, ses passions et son futur au micro de notre confrère Arnaud Demmerlé.

On y apprend ainsi, aux détours des échanges, que le Ministre de la Défense a « envie de stabilité » après avoir baroudé partout en Europe et « qu'il se sent très bien à Metz » dans l'équipe des Canonniers. Une équipe qu'il espère bien faire monter au plus vite en Nationale 1, voire plus haut. « Metz a un projet vraiment ambitieux et j'avais l'envie de faire partie de ce projet là. J'espère vraiment qu'il verra le jour et que le maire de Metz suivra, tous les élus, parce qu'il pourra mettre la ville de Metz et tout le département en lumière ». « L'ambition et la motivation au sein de ce club sont énormes. Je crois qu'il y a vraiment tout pour y créer un club de haut-niveau. C'est ce qui me séduit. Je sais que je suis tombé où il fallait. J'espère juste qu'on reprenne les matchs pour continuer à faire grandir ce projet ». Florent Piétrus a tellement envie d'apporter sa pierre à l'édifice, et de permettre à Metz de grandir, qu'il a annoncé qu'il sera encore la saison prochaine un titulaire du vestiaire messin.

En attendant, il poursuit sa formation d'entraîneur aux côtés, notamment, du directeur sportif des Canonniers, l'ancien coach de l'équipe de France Junior et de l'INSEP Philippe Ory. Il s'investit passionnément auprès des jeunes basketteurs, du Metz BC comme du Pôle Espoir Régional. Et travaille aux côtés d'Ory et des dirigeants à mettre en place une académie afin de permettre à de jeunes prospects de concilier les études dans des collèges ou lycées messins et le basket de haut-niveau. L'académie bénéficiera de toutes les infrastructures du club mosellan : gymnase privé, salles de musculation et d'hydrothérapie, salle de kiné, terrains extérieurs... et une quinzaine de studios qui ne demandent qu'à accueillir les futurs académiciens dès que les conditions sanitaires le permettront.

L'année prochaine, une fois entraîneur diplômé, Florent Piétrus poursuivra sa formation et souhaite obtenir les qualifications qui lui permettront de devenir Manager Général d'un club. Ou patron d'une académie de basket...

@Manu_Humbert

Cliquez-ici pour regarder l'émission