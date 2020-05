Zachary Ouango et Ethan Jacobs prolongent à Cergy

NM2

Crédit photo : CergyPontoise Basketball

Après l’arrivée de Gérald Guerrier et le retour de Kevin Closson, Cergy continue d’être aussi actif puisque les Spartiates ont annoncé les prolongation de Zachary Ouango et Ethan Jacobs, en plus de celle de Mamadou Sy.

Le premier, Zachary Ouango (1,88 m, 22 ans), arrivé en provenance de Tourcoing l’année dernière, entamera donc sa deuxième saison dans le club des Yvelines. Cette saison, l’international centrafricain tournait à 9,8 points de moyenne. C'est une bonne nouvelle pour le club de Cergy qui arrive à garder son meneur de jeu, capable de réaliser de gros cartons à ce niveau.

Mais ce n’est pas tout. Le club du 78 a également annoncé que son intérieur américain, Ethan Jacobs (2,11 m, 29 ans), continuerait l’aventure avec eux. C'est là aussi une bonne nouvelle, puisqu’en plus de ses capacités physiques et de dissuasion, il a aussi apporté du scoring cette saison chez les Spartiates en tournant à 9,3 points par match cette saison. Après l’arrivée de quelques joueurs référencés du championnat NM2, le Cergy-Pontoise basket club semble bien déterminé à retrouver la NM1 qu’elle avait connue en 2013.