Zarko Rakocevic, recrue de luxe à Lons-le-Saunier

Crédit photo : Gérard Héloïse

En attendant de savoir s'il disputera la saison 2020/21 en Nationale 2 ou en Nationale 1, l'ALL Basket Lons le Saunier envoie un véritable signal en signant Zarko Rakocevic (2,04m, 36 ans). Pivot monténégrin de 115 kilos au CV et aux capacités hors du commun, il va apporter un réel impact au sein de l'effectif du club du Jura.

« Oui, on peut le dire c'est historique pour le club », s'est réjoui le président Sébastien Anceau dans les colonnes du Progrès. « Ce sera un des patrons de l'équipe. On attend de lui qu'il soit un stabilisateur dans le secteur intérieur. Il signe pour deux ans, ce qui était important pour nous. C'est un très grand professionnel. »

Passé notamment par le Buducnost Podgorica, le Partizan Belgrade et Belgrade avec qui il a disputé l'EuroCup et l'EuroLeague (30 apparitions européennes), Zarko Rakocevic poursuit sa carrière en France et plus précisément en Nationale 1 Masculine, depuis 2016. Après Orchies pour sa première année et Sorgues, où il a réussit sa meilleure saison dans l'Hexagone (17,1 points, 5,7 rebonds et 2,7 passes décisives pour 18,1 d'évaluation en 27 minutes). Il a ensuite rejoint Avignon pour la saison 2019/20. L'imposant pivot s'est vu accordé un temps de jeu moins conséquent (22 minutes) mais, malgré cela, le membre du triplé 2009 du Partizan Belgrade (Ligue Adriatique, championnat et Coupe de Serbie) a terminé la saison avec la meilleure évaluation de son équipe. En 22 rencontres disputées, il a apporté 12 points à 70% de réussite aux tirs, 5,4 rebonds et 1,6 passes décisives pour 14,5 d'évaluation de moyenne.

C'est donc une recrue de haut niveau qu'a attiré Lons-le-Saunier pour les deux prochaines saisons. Avec ce recrutement, l'ALL Basket affirme son ambition d'accéder à la division supérieure le plus rapidement possible. L'expérience et la vision du jeu de Zarko Rakocevic seront précieuses pour le club qui, pour le moment, devrait repartir sur une saison en Nationale 2 Masculine. À moins que les réponses de Rennes et des autres clubs contactés par la FFBB, afin de remplacer Feurs et La Charité, ne soient négatives. Avec une sixième place au ranking, l'ALL n'a que peu de chances d'être choisi mais le club jurassien est le seul avec Pays d'Olonnes (3e) à avoir clairement exprimé sa volonté de dire oui si la chance lui était offerte.