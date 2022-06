"Une revanche sur la vie" : le TOAC de Ludovic Vaty champion de France de Nationale 3

NM3

Crédit photo : FFBB

Il y a neuf ans, la prometteuse carrière de Ludovic Vaty se brisait en raison d'une anomalie cardiaque. L'été dernier, alors qu'il souhaite se rapprocher de ses enfants à Toulouse, l'international français aux 11 sélections en bleu signe au TOAC - Toulouse Olympique Aérospatiale Club. Ce lundi après-midi, le TOAC a remporté le championnat de France de Nationale 3, quelques semaines après avoir échoué en finale du Trophée Coupe de France au buzzer contre Fougères.

En ce week-end de la Pentecôte à Eaubonne, Ludovic Vaty et ses co-équipiers sont d'abord venus à bout des réunionnais de l'ASC Tours (74-92) en phase finale du championnat et étaient opposés ce lundi au Levallois SCB en finale et se sont imposé 84-72.

"Je revis des choses que je ne pensais plus pouvoir vivre"

Avant cet important week-end, le guadeloupéen Ludovic Vaty avouait à La Dêpeche que s'il était titré, ce trophée n'aurait pas forcément la même valeur que les autres, lui qui a notamment remporté deux championnats d'Europe juniors, deux Coupe de France et une Leaders Cup.

"Il aura toujours la même saveur, voire plus parce qu’il aura un goût de revanche et me permettra de revivre des choses que je ne pensais plus pouvoir vivre. Une revanche sur la vie."

C'est désormais chose faite. Après le TOAC est champion de France de Nationale 3 et évoluera en Nationale 2 la saison prochaine. Toujours avec son joueur star dans son effectif, à raison de trois entrainements par semaine pour préserver son cœur :