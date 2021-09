Arnaud Kerckhof va boucler la boucle avec la réserve de Gravelines-Dunkerque

NM3

Crédit photo : Gérard Héloise

De retour dans le Nord depuis trois ans, Arnaud Kerckhof (1,93 m, 37 ans) jouait en Nationale 1 masculine du côté d'Orchies. Et s'il pensait honorer son contrat avec le BCO et repartir pour une dernière année, tel qu'il l'avait confié à La Dordogne Libre plus tôt dans l'année, le club pévélois ne l'a visiblement pas entendu de cette oreille et un accord de résiliation a été trouvé.

Après une saison assez discrète au BCO (2,2 points à 30,6% de réussite aux tirs, 3,6 rebonds et 4,2 passes décisives en 20 minutes sur 12 matches), l'ancien Boulazacois va jouer à la maison, à Gravelines, où il vient de s'engager pour disputer la saison 2021-2022 de Nationale 3 avec le BCM Gravelines Grand Fort. Pur produit de la formation locale, apparu pour la première fois en Pro A sous les couleurs maritimes le 1er février 2003 contre Bourg-en-Bresse, il s'est exilé loin de sa région nationale pour réaliser une belle carrière, surtout en Pro B (10 saisons). Il vient donc boucler la boucle chez lui.