Éric Deschamps à Longwy-Rehon : « la passion était la plus forte »

NM3

Crédit photo : DR

Par Emmanuel Humbert,

« Je dois bien dire qu'il y a encore quelques semaines, je n'étais pas du tout dans l'état d'esprit. Je pensais même arrêter, prendre un peu de recul ». Mais, Éric Deschamps l'avoue rapidement en souriant : « Le moment où les dirigeants m'ont appelé, devait être le bon. Et ça a germé petit à petit. La passion était la plus forte. En plus, je me suis trouvé en phase avec le discours de gens courageux qui aiment leur club. Il faut encore que je trouve un adjoint... ». Quant au groupe, il va falloir le reconstruire.

« Se relever du départ de deux joueurs au fort impact comme Georg Mdivani (arrêt) ou Mathieu Rigaux (Metz Canonniers) ce n'est pas simple du tout. Peut-être que cela a été trop minimisé ».

Eric Deschamps tient déjà ses trois mutés avec l'ailier Gaël Tremsal (2,00 m, 25 ans), de retour à Longwy après une saison en N2 à Jœuf-Homécourt, le meneur Maël Aunis (1,78 m, 29 ans) qui rejoint Longwy après quatre saisons à Mirecourt, et l'intérieur Gerry Kilambué (1,99m, 30 ans) en provenance de Chalosse.

« Il va falloir retrouver une philosophie de jeu, d'entraînement, de travail », confie Deschamps. « Il y a eu des moments compliqués la saison dernière. Déjà en raison du contexte sanitaire mais aussi en terme de jeu, de collectif, d'entraînement... Je suis là pour reconstruire quelque chose avec ce groupe que je ''sens'' bien ».

Dans un premier temps, le technicien lorrain vise un maintien qu'il espère « tranquille ». Même si le départ inattendu de Damien Boudard contrarie les plans du nouveau coach sur le poste 3.

« Il est complémentaire de Tremsal, c'est un départ que je regrette ».

Pas de quoi cependant remettre en cause l'objectif du club et de son nouveau coach.