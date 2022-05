Golbey-Epinal très endetté, l'emblématique Loïc Gigant rejoint Mirecourt

NM1

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après la fin du GET Vosges en 2021 suite au départ de l'entente du club de Thaon-les-Vosges, le club de Golbey-Epinal est au bord de la rupture financière onze mois plus tard. Ce mardi soir, une assemblée générale, destinée à élire un nouveau comité directeur ainsi qu'un nouveau président, s'est tenue dans la salle du club. Au lieu de ça, un dépot financier a eu lieu et le club a annoncé être endetté à hauteur de 450 000 euros selon Vosges-Matin. Le futur du club semble plus que jamais en péril et la saison 2022-2023 pourrait ne pas avoir lieu pour l'ASGE. Une situation économique et sportive qui fait forcément peur aux joueurs engagés avec le club.

Loïc Gigant (1,97 m, 31 ans), capitaine emblématique de l'AS Golbey-Epinal, a annoncé avoir quitté le club et rejoindre l'EB Mirecourt, où il a fait ses débuts en séniors de 2008 à 2012. Il retrouve donc la Nationale 3 avec le club de la Plaine, qui a terminé 8e de la poule G en 2021-2022 avec 9 victoires en 22 matches. Cette saison, l'ailier, et leader de l'ASGE, a tourné à 11,8 points à 53,3% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 1,5 passe décisive en 27 minutes de jeu chez l'avant-dernier de Nationale 1 masculine.