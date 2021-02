L'Union Tours Basket Métropole va s'arrêter à la fin de saison, le PLLL récupère les droits en NM1

NM1

Crédit photo : UTBM

Le basketball est très bien ancré à Tours. Malgré les nombreux dépôts de bilan des différentes entités professionnelles, celui-ci est toujours revenu sur le devent de la scène. L'entente créée en 2015 entre les deux clubs phares du basket local, le Touraine Basket Club et le PLLL, avait emmené l'Union Tours Basket Métropole Basket (UTBM) en Nationale 1 (NM1). L'UTBM avait le projet de monter en Pro B. Mais ce ne sera pas sous cette entité. La convention d'union entre le TBC et le PLL arrivera à échéance en fin de saison. Et elle ne sera pas renouvelée annonce l'UTBM dans un communiqué. Les droits sportifs de la NM1 reviendront au PLLL, alors que le TBC repartira en NM3.

Une nouvelle structure professionnelle va voir le jour, avec toujours derrière ARTUS INTERIM et son PDG Bruno de l'Espinay, ainsi que le manager général Romain Régnard.

Voici le communiqué de presse de l'UTBM :