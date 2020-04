La Gazzetta fait son retour : Vous saurez tout du mercato dans le Sud-Ouest

NM1

Crédit photo : Gazzetta du SudOuest

La fin de la saison ayant été avancée cette année en raison du coronavirus, le mercato reprend plus tôt que prévu. Dès lors, "la Gazzetta" reprend du poil de la bête et fait son retour. Il s’agit d’un site Internet qui recense l’ensemble des transferts nationaux et régionaux dans les Landes et plus largement en Aquitaine.

Pour mener à bien cette initiative, les créateurs de cette page web s’adressent aux internautes pour « pouvoir l'alimenter que ce soit en rumeurs, en départs ou arrivées probables, ou officielles. »

C'est le meilleur moyen de tenir informer les fans de basket, dans cette période creuse habituellement habité par l’engouement des phases finales.

Pour consulter les rumeurs et transferts des clubs de NM1 aux championnats région, ou contribuer, cliquez-ici.