Ludovic Vaty s'engage avec le TOAC Basket

NM3

Crédit photo : TOAC Basket

Ludovic Vaty (2,06 m, 32 ans) vient de signer avec le club du TOAC Basket, en Nationale masculine 3. La saison dernière, l'ancien international Français évoluait aussi en NM3 avec le club de Coteaux du Luy dans la même poule que le TOAC, la poule C.

Passé par l'Elan Béarnais, Orléans, Gravelines-Dunkerque, les JSA Bordeaux ou encore Tarbes-Lourdes, le pivot apportera son talent et son expérience dans la raquette. Il a notamment à son palmarès le titre de MVP et vainqueur de la Leaders Cup en 2013 avec Gravelines, de la Coupe de France avec Pau en 2007 et Orléans en 2010 et plusieurs médailles en équipe de France jeunes. En 2013, il a du mettre un terme à sa carrière professionnelle en raison de problèmes cardiaques. Depuis, à côté de son activité professionnelle, il joue en championnat de France amateur ou semi-professionnel dans le Sud-Ouest.