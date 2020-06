Mathieu Brun va reprendre du service à Toulouges

NM3

Crédit photo : Olivier Fusy

Après avoir pris part à 31 matchs avec la Chorale de Roanne en Pro B (Leaders Cup, playoffs et saison régulière confondus), Mathieu Brun (1,95 m, 21 ans) avait décidé de ne pas poursuivre sa carrière professionnelle. Le jeune arrière, faute de proposition intéressante, s'était lancé dans l'obtention d'un brevet de technicien supérieur (BTS) à Valence, dans la Drôme. Deux ans plus tard, le Toulonnais a décidé de rechausser les baskets. C'est à Toulouges (pas loin de chez ses parents, désormais habitants de Rodès, entre Perpignan et Prades) qu'il va reprendre la saison prochaine annonce L'Indépendant.

Avec le club des Pyrénées Orientales, il évoluera en Nationale 3 masculine. Revenu à ce niveau en 2019 sous une nouvelle identité (le Toulouges Basketball Association) après le dépôt de bilan de l'USAT, l'équipe de Romain Gomez occupait la septième place de la poule C de NM3 à l'interruption de la saison, avec 8 victoires en 16 matchs.

Mathieu Brun n'est pas la seule recrue du TBA pour la saison prochaine puisque le meneur Nils Poulard (1,78 m, 21 ans) arrive de Vanves, l'arrière/ailier Simon Brisdou (1,92 m, 27 ans) revient au club où il a joué en jeunes, lui qui jouait dernièrement à Martigues (NM3) et Quentin Bineau (2,00 m, 30 ans) reprend le basket, lui qui est non muté mais jouait auparavant à Frontignan.