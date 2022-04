Montées en NM2 : Levallois finit invaincu, l'éclaircie montpelliéraine

NM2

Crédit photo : LSC Basket

La 22e et dernière journée de Nationale 3 masculine s'est jouée ce samedi. L'occasion de connaître toutes les équipes promues sportivement en Nationale 2. Alors que le divorce est acté entre la municipalité de Levallois et le club des Metropolitans 92, la mairie de Levallois soutient d'autant plus le Levallois Sporting Club Basket et son équipe sénior 1 masculine a été la seule à remporter tous ses matches cette saison (20/20). A la manière des "Cardiac Kids" de la fin des années 90, elle est notamment composée d'anciens Espoirs du club (Samba Balayera, Solly Stansburry, Pierre Besson, William Mpokazi, Florian Kashala...).

Le TOAC va sérieusement concurrencer le TBC à Toulouse

Dans les autres poules, on notera la domination du TOAC de Ludovic Vaty. La métropole toulousaine comptera ainsi un club en NM1 (le TBC) et un autre en NM2 (le TOAC). Toujours en Occitanie, un club de Montpellier accède à la Nationale 2 masculine, 20 ans après la disparition du club professionnel. Ce n'est pas exactement un club mais une Coopération Territoriale de Clubs (CTC) entre les clubs de Montpellier Basket Mosson et La Croix d'Argent Montpellier.

Les premiers de chaque poule :

Poule A : AL Saint-Priest (21 victoires)

Poule B : CTC Montpellier Métropole (18 victoires)

Poule C : TOAC (19 victoires, un match en retard à jouer)

Poule D : Castelnau Medoc (19 victoires)

Poule E : Rennes Pôle Association 2 (20 victoires)

Poule F : Val de Seine (21 victoires)

Poule G : Levallois SCB (20 victoires en 20 matches)

Poule H : Bihorel* (19 victoires, un match en retard à jouer)

Poule I : Wasquehal (19 victoires)

Poule J : Alfortville (21 victoires)

Poule K : Furdenheim (19 victoires)

Poule L : CRO Lyon (16 victoires)

*En cas de victoire à Montivilliers samedi en match en retard