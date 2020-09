Pierre-Yves Guillard va garder contact avec la balle orange à Frontignan

NM3

Crédit photo : François Pietrzak

Il a pris sa retraite de joueur professionnel à l'issue de la saison 2019/20. Joueur de toujours de Poitiers, Pierre-Yves Guillard (2,03 m, 36 ans) a cependnt trouvé un projet de reconversion ailleurs, à Montpellier dans l'Hérault.

L'ancien ailier-fort du PB 86 n'a pas fait une croix sur la balle orange et va continuer à jouer à Frontignan-la-Peyrade, club historique de la banlieue sétoise qui évolue en Nationale 3 masculine. Là-bas, il a retrouvé Anthony Bourdon, ancien joueur poitevin devenu "directeur sportif" officieux du FLPB voilà quelques mois, au sortir d'une saison très difficile à ce niveau et d'un maintien en cinquième division nationale grâce à l'arrêt prématuré de la saison à cause de la COVID-19. "PYG" veut aider le club à partir sur un nouveau cycle avec un maintien sportif tout d'abord.

Pour cela, il sera aidé par une autre recrue, Dennis Ona Embo, jeune meneur passé par Marne-la-Vallée (NM3) puis Tremblay-en-France (NM2), ainsi qu'un effectif composé de figures connues du club.