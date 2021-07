Rudy Jomby et Marc Judith vont découvrir la NM3

NM3

Crédit photo : Gérard Héloïse

Comme Aldo Curti, ex-joueur de Tours en Nationale 1 qui s'est engagé à Castelnau-le-Lez, promu en Nationale 3, Rudy Jomby (1,95 m, 33 ans) et Marc Judith (1,93 m, 33 ans), deux anciens basketteurs référencés en Pro A, vont jouer au cinquième échelon national. Le premier, sans club depuis 2020 après son départ du Havre, s'est engagé avec le club de Montivilliers (N3), près du Havre en Seine-Maritime, alors que le second débarque à Ormes (N3), dans le Loiret.

La dernière expérience de Jomby au Havre s'est soldée par une saison solide, avec 7 points, 2,8 rebonds et 3 passes décisives. Le STB demeure son club d'attachement. A la fin des années 2000, il a remporté le championnat Espoirs à deux reprises (2007 et 2008), avant de jouer en professionnel jusqu'en 2010. Après des passages à Gravelines, à Cholet et à Blois, il était retourné en Normandie lors de la saison 2017-2018. Mais son passage au Havre reste également marqué par plusieurs blessures.

Pour Marc Judith, ce choix résulte autant d'un concours de circonstances malheureux que d'une volonté de s'affranchir des contraintes liées au professionnalisme. Joueur de Vanves (Nationale 2), le champion de France 2013 avec Nanterre, a vécu une saison compliquée (dernier de N1), ponctuée par une relégation annoncée il y a quelques jours.