Tahirou Sani poursuit sa route au PAC Guise, en Nationale 3

NM3

Crédit photo : Grenoble Basket 38

L'intérieur franco-malien Tahirou Sani (2,02 m, 34 ans) signe en Nationale 3 à Guise (Picardie). Ce nom vous dit peut-être surement quelque chose... Il y a près de 20 ans, il avait fait l'objet d'un buzz médiatique sans précédent grâce à ses performances sous les couleurs de l'équipe minimes de Douai : 54 points, 29 rebonds et 12 contres lors de son premier match contre Cormontreuil, un quadruple-double face à Bondy (60 points, 29 rebonds, 10 contres et 10 interceptions) puis une pointe à 141 d'évaluation contre Montataire : 80 points, 47 rebonds, 10 contres, 11 passes décisives et 7 interceptions.

On lui promettait monts et merveilles en NBA mais Tahirou Sani n'a même finalement jamais percé en LNB. Barré à Grevelines-Dunkerque, prêté ensuite à Golbey-Épinal puis Brest, exilé en Suisse et en Islande, il a ensuite longuement fait carrière en NM1.

Descendu en NM3 en 2017/18 du côté de Marzy (Nièvre), il a démarré là-bas son projet de reconversion en tant qu'entraîneur et éducateur. Après deux ans à Grenoble, toujours en cinquième division, il a donc opté pour le projet du PAC Guise où il retrouvera son ancien entraîneur quimpérois, Aymeric Collignon (2013/14). Il arrive en Thiérache en compagnie de Grégory Licouri, avec qui il partageait déjà la raquette au GB38. Un renfort de poids pour l'équipe picarde qui ne cache pas ses ambitions d'intégrer le Top 3 de sa poule.