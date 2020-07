Tariq Kirksay en passe de faire venir Taqwa Pinero à Montpellier pour jouer en NM3

NM3

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Depuis la fin de sa carrière professionnelle, à l'issue de la saison 2018/19 à Fos-Provence (Jeep ELITE), l'ancien international français Tariq Kirksay tente d'aider la CTC Montpellier Méditerranée Métropole Basket à passer un cap au niveau de son équipe fanion évoluant en Nationale 3 masculine.

Kirksay - Pinero, la connexion new-yorkaise

Cette année, le New Yorkais fait marcher son réseau. Après avoir tenté en vain de faire venir son ancien coéquipier de Nancy Roger Zaki - qui a signé à Beaujolais en NM2 -, il a convaincu une vieille connaissance new-yorkaise de venir rejoindre l'équipe de Jean-Pascal Boisse. Cette vieille connaissance, c'est Taqwa Pinero (1,93 m, 36 ans). L'ancienne star de l'Université de Louisville (NCAA), devenu un visage bien connu du basketball européen puis français, a réalisé une pige au Boulazac Basket Dordogne en fin d'année 2019 (4,5 points et 2 rebonds pour 3,5 d'évaluation en 8 rencontres).

Reconnu pour son tir mais surtout son état d'esprit, l'ex-Palois tentera, si le contrat se finalise bien (la mutation a été reçue ce jeudi par le BBD), d'aider la ville de Montpellier à retrouver le niveau de Nationale 2, alors que la dernière présence d'une équipe professionnelle dans la huitième plus grande ville de France date de 2002.

En 2019/20, la CTC a évolué dans la poule C de Nationale 3 et comptait 9 victoires en 16 matchs. Les Montpelliérains avaient notamment croisé la route d'un autre ancien joueur d'EuroLeague et de l'Elan Béarnais, Ludovic Vaty, joueur du leader Coteaux de Luy. Cette fois, c'est peut-être eux qui joueront avec l'étiquette du favori...