Yaphet Moundi (Tours) rejoint le BC Gries-Oberhoffen

Le Basket Club Gries-Oberhoffen, dont le centre de formation vient d'être agréé, vient d'engager le jeune intérieur Yaphet Moundi (2,01 m, 19 ans en octobre) pour la saison 2020/21. Celui-ci va intégrer le groupe d'entraînement de l'équipe professionnelle mais surtout évoluer avec la Nationale 3, division qu'il connaît bien pour avoir évolué à ce niveau avec Tours (14,9 points de moyenne, dont une pointe à 36 unités, après en avoir marqué 37 contre Angers en 2018/19). Il a fait une apparition en NM1 avec l'UTBM sur la saison écoulée.

"Je suis très content de la venue de Yaphet,a commenté le coach de la NM3 Maxime Bureau. Son projet colle parfaitement au notre, puisqu'il va pouvoir s'aguerrir quotidiennement au contact de l'équipe pro, et dans le même temps s'épanouir et avoir un certain nombre de responsabilités en NM3."