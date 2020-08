« La Grande Épopée » : l'ADA Blois se raconte

« Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient ». C'est ainsi que l'ADA Blois a présenté son livre intitulé La Grande Épopée, qui retrace l'histoire de l'Abeille des Aydes (ADA). Fondé en 1907, le club du Loir-et-Cher a gravi les échelons un à un. De 2001 à 2016, Blois est passé de la Nationale 2 à la Pro B, après avoir été rétrogradé en Régionale 1 à la fin de saison 1994/95. Sacré champion de NM1 en 2016 après trois finales (2012, 2013 et 2015), l'ADA Blois accède aux championnats de la Ligue Nationale de Basket (LNB) la saison suivante.

Autour du tandem Paul Seignolle - Julien Monclar, l'ADA Blois continue de grandir et finit même champion de Pro B en 2018 mais n'accède pas à la Jeep ÉLITE, en raison d'un contentieux réglementaire avec la LNB. Si la troupe de Mickaël Hay a du mal à rebondir en 2018/19 (septième de Pro B), les Blésois semblaient filer, cette année, tout droit vers la Jeep ÉLITE, avant que le Covid-19 n'apparaisse.

« L’ADA Basket a l’immense plaisir de vous présenter ce livre qui revient sur l’Histoire du Club, des travées du Palais des Sports au parquet du Jeu de Paume, indique l'ADA dans son communiqué. En l’espace de quelques années, l’ADA Blois Basket 41 a intégré, de manière claire, incontestable et durable, le cercle très fermé des 20 meilleures équipes de basket français. Rien n’a été facile, rien n’a été donné, le parcours a été semé d’embûches. Il a fallu se serrer les coudes, se remonter les manches et se jeter, corps et âme, dans la bataille. A chaque mauvais coup du sort, à chaque fois qu’elle semblait poser un genou à terre, l’ADA s’est relevée pour rebondir plus haut encore, animée par une flamme sacrée et poussée par un public toujours plus nombreux, fidèle et passionné ! Du patronage de Notre Dame des Aydes aux sommets de la Pro B, ces pages retracent l’épopée héroïque de ce club unique. » Il sera disponible à la vente au Jeu de Paume, dès le 4 septembre, au prix grand public de 25 €. »