« Mes joueurs ont un cœur énorme » : la satisfaction de Mickaël Hay après la victoire de Blois contre Antibes

PRO B

Crédit photo : Tuan Nguyen

Paul Rigot (ailier de l’ADA Blois) : « C’est un bon match, on est très content du score final. Ça a été long à se décanter mais c’est le résultat de notre intensité défensive. On est peut-être rentré trop tranquillement dans le match. On n’a pas douté : on se regardait mais on a bien réagi. Il y avait quelques attitudes à changer et il faut le gomer surtout dans une finale.

« Si on continue de jouer comme ça, ce sera dur de nous arrêter »

Tout le monde était ensemble sur la 2e mi-temps. On a bien fait circuler le ballon, on a trouvé des situations ouvertes et ça nous a mis en confiance. Si on continue de jouer comme ça, ce sera dur de nous arrêter. On s’est battu pour que chaque possession d’Antibes se termine en 24 secondes. La fraîcheur physique a fait la différence. Et on en aura besoin à l’extérieur. »

Mickäel Hay (entraîneur de l’ADA Blois) : « Aujourd’hui, on gagne le premier match mais on sait que ce sera différent à Antibes et qu’on sera attendu là-bas. On a usé les Antibois en deuxième mi-temps et on les a submergés lors du 4e quart-temps.

« Moins de talents offensifs mais... »

La première mi-temps était moyenne, on a joué par accoups et on s’est frustré parce qu’on loupait des choses et qu’on n’était pas forcément dans les bons timings. Alors que l’essence de notre jeu reste l’intensité défensive, qui nous permet de courir, de nous mettre en confiance. On a moins de talents offensifs que d’autres équipes mais mes joueurs ont un cœur énorme. »

Propos recueilis à Blois,