+35 ! Nancy en roue libre à Poitiers

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Voilà qui ressemblait davantage à un match d'entraînement qu'à une vraie confrontation entre Poitiers et Nancy. Déjà complètement dépassé à la pause par les Lorrains (32-62), très adroits aux tirs (70%) et se partageant bien le ballon (15 passes décisives), Poitiers n'avait jamais encaissé autant de points en une mi-temps cette saison. L'écart a même grimpé à +37 plusieurs fois après la pause (40-77, 25e ; 56-92, 34e ; 58-95, 36e). Les deux coachs ont pu faire une revue de leur effectif en vue des prochaines échéances, à commencer dès mardi avec la réception d'Aix/Maurienne pour Poitiers et le déplacement à Évreux pour Nancy. Score final : 68-103. L'écart à l'évaluation collective est encore plus vertigineux : 61-130.

Antony Labanca termine MVP du match avec 25 points pour 26 d'évaluation en 27 minutes. Très attiré par le tir longue distance, l'ailier français a réalisé un 7/7... à 2 points. Jamais le joueur n'avait inscrit autant de lay-up dans un match cette saison. Signe d'une défense poitevine absente dans les grandes largeurs. Après son succès à l'arraché contre Denain (75-74) vendredi dernier, le SLUC ne s'est pas fait peur une seule seconde.

Pour Poitiers, après son succès surprenant à Évreux il y a 10 jours, le club a enchainé 3 défaites dont 2 valises consécutives avec plus de 100 points encaissés (-29 contre Saint-Quentin et -35 contre Nancy).