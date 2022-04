-36 pour Nantes à Rouen, dans un match décisif pour sa survie : "C'est une faute professionnelle, les gars ont démissionné"

Nantes est de retour dans la zone de relégation. L'Hermine a signé sa quatrième défaite de suite vendredi à Rouen, et de quelle manière ! Chez le dernier du championnat, l'équipe de Jean-Marc Dupraz s'est inclinée 110 à 74, tombant dans le panneau d'une défense "double boîte". Après la rencontre, le coach champion de France 2014 était énervé au moment de revenir sur la rencontre dans Ouest-France :

"C’est une faute professionnelle, les gars ont démissionné. Défensivement, on n’a rien fait. On avait averti mais ce n’est pas rentré dans les têtes. Eux ont fait des choix payants. J’ai tenté pas mal de choses mais on a été battus dans tous les duels."

A cinq journées de la fin, Nantes est dans une mauvaise posture. Le spectre de la relégation en Nationale 1 grandit. Pourtant, le changement de coach et l'arrivée de nombreux joueurs semblaient avoir créé une dynamique positive fin mars avec trois victoires de suite. Mais depuis, tout est reparti de travers.

"C’est dur de comprendre comment en un mois on est passé à cet état d’esprit. C’est très mauvais. Peut-être que les joueurs se sont vus trop beaux, trop installés dans le confort, que j’ai été trop à l’écoute. Il n’y a pas de prise de conscience de la situation, de leur métier et de leur travail. Il faut serrer les dents et se serrer les coudes. On va durcir les entraînements et durcir à tous les niveaux car la situation est compliquée. On se la complique nous-mêmes. Notre métier, ce n’est pas ça."