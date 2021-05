"Apparemment, c’était une belle ville de basket" : Tours en Pro B pour écrire une nouvelle page de son histoire

PRO B

Une montée sans saveur ? Non, loin de là. Vainqueurs de la finale de la poule A de NM1 ce samedi à Challans, les Tourangeaux ont fêté comme il se doit leurs retrouvailles avec la Pro B, vingt-trois ans après une dernière apparition en Pro B. Certes, il n’y a pas eu de Playoffs et les ambiances qui vont avec en raison de ce fichu virus mais Fabien Ateba (24 points à 8/12 aux tirs, 2 rebonds et 4 passes) avait vraiment à cœur d'accompagner son frère Vincent Ateba, promu avec Saint-Vallier.

En tout cas, ils avaient tout prévu, après avoir manqué de peu de la fêter à Monconseil contre Toulouse mardi. Les feux de Bengale, la douche de la montée pour l'entraîneur Pierre Tavano, un retour en bus très festival... Arrivés sous les coups de 2h30 Tours, ils ont ensuite prolongé la soirée chez l’homme fort du projet, le président Bruno De L’Espinay, jusqu’à 5h30...

"Cette montée signifie beaucoup pour le club, signale Jérémy Bichard. Depuis que le Président est arrivé au club en 2016, il y a eu beaucoup de travail derrière." Six mois après une première expérience avortée en Pro B à Gries-Oberhoffen, l’international de l’équipe de France militaire est en passe de retrouver le deuxième niveau français. "J’ai vécu la saison la plus difficile (de ma carrière), avec une expérience humaine très compliquée, retrace-t-il. Tours m’a permis de me relancer et c’est la meilleure des réponses ce (samedi) soir que je pouvais donner." Au fond du trou en Alsace, il a su relever la tête pour aider l’UTBM dans sa quête de montée. Tout cela aurait sans doute été impossible sans le soutien indéfectible de ses proches et notamment de son frère, Kévin Bichard. "Il a été le premier à me dire de continuer à croire en moi, dit-il. C’est mon exemple. Même s’il a perdu, je sais qu’il est heureux pour moi car il n’y a rien de plus important que la famille."

Un peu plus loin, le jeune Marius Chambre (23 ans) savoure cette nouvelle montée, deux ans après celle en Jeep ÉLITE avec Orléans. "C’est la récompense, on a travaillé toute l’année pour, s’exclame-t-il torse nu le drapeau de l’UTBM autour de la tête. On passe du haut vers le bas et du bas vers le haut. On a un joueur suspendu, on a un joueur qui quitte l’équipe, on a un joueur qui revient, on a des joueurs qui arrivent, on a des joueurs qui se blessent… Bref, c’est beaucoup d’émotions et beaucoup de rebondissements."

Le natif de Fontenay-aux-Roses espère maintenant redorer le blason de Tours dans le paysage du basket français. "On y est de nouveau et on va essayer d’y rester. Apparemment, c’était une belle ville de basket." Sauf que lors de la disparition du NPO Tours en LNB à la saison 1997-1998, il n’était pas encore né. Un petit tour sur le Twitter de l’un des historiens du basket tourangeau lui permettrait sans doute de s’imprégner encore un peu plus de cet âge d’or. Avant de commencer à écrire l’histoire du nouveau club tourangeau à la rentrée, puisque l’UTBM disparaîtra à compter du 1er juillet 2021.

