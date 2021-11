"Ça fait du bien au moral" : Lucas Bourhis et Rouen décrochent enfin leur première victoire de la saison

PRO B

Crédit photo : Maëva Parmentier

Au bord du gouffre à Nantes (93-63), le Rouen Métropole Basket a réagi de la meilleure des manières en s'imposant à domicile contre Tours, 97 à 89.

Largement en tête après trente minutes (79-55), les hommes d'Alexandre Ménard ont dominé une grande partie de la rencontre, grâce notamment au tandem Brandon Edwards (16 points à 6/13 aux tirs, 8 rebonds et 4 passes pour 22 d'évaluation en 16 minutes) - Lucas Bourhis (19 points à 5/10 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes pour 18 d'évaluation en 28 minutes). "On avait à cœur de gagner ce premier match à domicile. Ça fait du bien au moral et on espère commencer une série", indique Lucas Bourhis au micro de France 3.

"On n'est pas sur les bases défensives qui nous sont propres"

Les Rouennais pensaient alors tenir le match mais l'écart s'est étiolé dans le money time. Comme si le RMB avait peur de gagner... Revenu à une possesion (89-86) à 40 secondes du terme, James Batemon (19 points à 7/13 aux tirs, 5 rebonds et 9 passes pour 26 d'évaluation en 31 minutes) et ses coéquipiers échouent de peu.

"C'est un retour tardif, on n'est pas sur les bases défensives qui nous sont propres. C'est compliqué de revenir dans le match dans de telles circonstances et de l'emporter", regrette Ralph Temgoua au micro de France 3. De quoi permettre à Rouen d'ouvrir une bonne fois pour toute son compteur en championnat.

