"Chapeau à mes joueurs !" encense Neno Asceric après la victoire d'Évreux contre Quimper

Diminuée par l'absence de Dimitri Radnic (élongation) et la sortie de Yunio Barrueta en cours de match (cheville), l'ALM Évreux a pourtant accroché à son tableau de chasse Quimper, 3e du championnat (86-83). Face à la meilleure défense de Pro B (73 points encaissés en moyenne), les coéquipiers d'Austin Tilghman (22 points) ont joué crânement leur chance. Devant au score dès le début du 2e quart-temps, les Normands ont ensuite fait la course en tête durant toute la partie. Malgré le rapproché des Bretons à 15 secondes de la fin sur un panier intérieur de David Jackson, les Ébroïciens n'ont pas craqué dans le final. De quoi rendre heureux le technicien serbo-autrichien, Neno Asceric, en conférence de presse d'après-match :

"On a une fois de plus joué un bon basket, nous avons mérité la victoire malgré quelques difficultés en fin de match. Mais on a été très lucide, très malin. Je suis très très fier de mes joueurs. Vraiment. On a joué contre une très bonne équipe possédant un très bon coach, donc pour gagner il fallait être concentré tout le match. Sans Radnic et Barrueta (13 minutes, ndlr), je dis chapeau à mes joueurs (en faisant le geste). Ils ont été solidaires, intelligents, ont montré une très bonne attitude. C'est quelque chose que je répète depuis le début de saison car je prends beaucoup de plaisir à entraîner cette équipe. Et humainement, ils sont au top. On continuera à faire des petites erreurs car l'équipe est très jeune mais c'est comme ça que l'on progresse."