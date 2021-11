"De loin notre meilleur match défensif": Saint-Quentin fait tomber l'ADA Blois

PRO B

Crédit photo : Tuan Nguyen

"On va finir par vivre ensemble", finit par lâcher Julien Mahé, l’entraîneur saint-quentinois, en direction de Mickaël Hay, son homologue blésois, au moment de lui céder sa place en conférence de presse. Quinze jours après leur premier duel en quart-de-finale de Leaders Cup Pro B, Blésois et Saint-Quentinois se sont une nouvelle fois retrouvés, en championnat, avant de se jouer une 3e fois en moins d’un mois, dans le cadre de la Coupe de France. "On a vu le copier-coller du match de dix jours, il n’y a qu’à changer de maillot et c’est le même match", glisse l’entraîneur blésois.

Amoindrie par les absences de Lucas Hergott et l’iconique Tyren Johnson, l'Abeille des Aydes de Blois n’a pas produit le même basket que lors de ce début de saison. Jusqu’alors invaincus en Pro B et qualifiés pour les demi-finales de la Leaders Cup Pro B, les Blésois sont tombés contre une formation saint-quentinoise diaboliquement adroite (53,8 % de réussite aux tirs, 13/26 à 3-points). "Les matchs que l’on gagne c’est sur la défense mais on n’y était pas, résume Paul Rigot. On n’a pas pris le match du bon bout. Parfois ça revient mais là… Il n’y a rien à dire, ils ont été bien meilleurs que nous dans tous les domaines."

L'ADA Blois sans intensité

Comptant jusqu’à vingt longueurs de retard (54-74, 31’), les protégés de Mickaël Hay n’ont eu qu’un bref sursaut d’orgueil au cœur du 3e quart-temps (52-64, 29’). Si la volonté de bien faire de l’ADA Blois, à l’image d’un Paul Rigot auteur de sa meilleure marque depuis novembre 2019 (23 points à 9/14 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes pour 23 d'évaluation), n’est à remettre en question, c’est davantage l’approche de la rencontre qui a posé problème. "Une victoire, ça rend con car ça nous ramollie psychologiquement, analyse Mickäel Hay. On n’a pas eu cette capacité à réagir... L’adversaire prend le large et on se réfugie derrière nos performances individuelles mais ce n’est pas la clef. Ma défense vaut que dalle quand il n’y a pas d’intensité."

Solides et disciplinés comme on le souhaite

Frustrés par sa défaite à Saint-Vallier le week-end dernier (80-71), Jhornan Zamora (26 points à 8/10 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes pour 27 d'évaluation en 31 minutes) et Saint-Quentin ont maîtrisé leur sujet de A à Z, quand l’ADA a largement balbutié son basket. Au point de ne laisser que 20 petits rebonds aux protégés du Jeu de Paume et d’en capter 34, dont 13 prises offensives. "On a bien bougé le ballon au début du match, on a été adroits, explique Julien Mahé. On a su rester constant sur 40 minutes, c’est de loin notre meilleur match défensif. On a été solides et disciplinés comme on le souhaitait."

Avec un Kendall Anthony en train de monter en puissance (17 points à 5/10 aux tirs et 2 rebonds pour 12 d'évaluation en 33 minutes), après seulement deux entraînements collectifs, le SQBB vit mieux avec son nouveau meneur, en remplacement de Pedro Barral. "Kendall apporte sa vitesse et son agressivité, apprécie le technicien nordiste. Il a fait jouer l’équipe, il rentre dans le moule défensivement." Mais dans le Nord, dans tout pile une semaine, ce sera encore un autre match...

Cliquez ici pour consulter les statistiques de la rencontre

À Blois,