"La Leaders Cup Pro B permet d’apprendre à gagner", assure Paul-Lou Duwiquet (Quimper)

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Alors que la 8e édition de la Leaders Cup Pro B a débuté vendredi soir, les Béliers de Quimper vont jouer leur première rencontre contre l'ALM Évreux à Michel-Gloaguen (20h30). Souvent décriée pour son manque d'intérêt sportif, la Coupe de Mickey présente un réel intérêt comme l'explique Paul-Lou Duwiquet à Ouest-France.

LIRE AUSSI. Le partenariat entre l'ASVEL et LyonSO officialisé

"On sait qu’on va faire des erreurs"

"La Leaders Cup, il ne faut pas la prendre comme une série de matches amicaux. Ce sont toujours des matches de préparation, mais avec un enjeu derrière, puisqu’il faut apprendre à les gagner. On sait qu’on va faire des erreurs, mais on va jouer chez nous, et il y aura un classement."

Avec en prime un bel hommage à son club des @BeliersdeKemper de la part de @PL_Duwiquet. « Ici, parler avec les gens n’est pas une corvée », dit-il @sports_ouest https://t.co/UPEd1sRGFZ — Jérémy Proux (@jeremvelochrono) September 17, 2021

Arrivés "par hasard" en finale la saison dernière selon les dires de l'arrière breton, les protégés de Laurent Foirest tenteront de gravir la dernière marche afin d'accéder au plus haut niveau français, malgré une concurrence encore très forte avec l'Élan Chalon, Boulazac et même le Sluc Nancy.