[OFFICIEL] Dovydas Redikas renforce l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

En provenance de Besançon en NM1, Dovydas Redikas (poste 1-2) vient renforcer le collectif de Julien Espinosa, néo-coach de l'ASA. Le lituanien de 29 ans revient en Alsace, une terre qui ne lui est pas inconnue puisqu'il a évolué du côté de Kayserberg de 2019 à 2021 où il a d'ailleur réalisé ses meilleures saisons en carrière notamment en 2020/21 où il a compilé 14,5 points, 5,2 rebonds, 5,5 passes décisives pour 18,6 d'évaluation en 30 minutes de jeu en moyenne par match. Il a d'ailleurs evolué durant 5 saisons au Rytas Vilnius (2011 à 2014) et deux saison au Pieno (2013-2014 puis 2015-2016) en première division lituanienne. Avant d'atterir en France, le meneur lituanien s'est forgé l'un des plus beau palmarés en junior avec la Lituanie et compte pas moins de 4 médaille d'or.

Cette saison, l'ailier tournait à 9 points, 6,8 rebonds 6 passes décisives, 1,2 interception pour 14,6 d'évaluation en 28 minutes de jeu sur 22 rencontres. Avant d'atterir en France, le meneur lituanien s'est forgé l'un des plus beau palmarés en junior avec la Lituanie et compte pas moins de 4 médaille d'or.

Mal en point en championnat, le coach Julien Espinosa compte sur lui pour aider l'ASA à redresser la barre et maintenir l'ASA. Le club est avant-dernier de Pro B et compte 13 défaites sur 19 matchs. Il devrait toucher ses premiers ballons avec l'ASA ce vendredi soir dans un match crucial face au Rouen Métropole Basket d'un certain Ludovic Pouillart, ex-coach du BC Gries-Oberhoffen qui est bon dernier de Pro B.