[Officiel] Kentan Facey renforce l'ADA Blois

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme indiqué, l'ADA Blois a engagé Kentan Facey (2,06 m, 28 ans) en tant que remplaçant médical de Laurence Ekperigin, qui était blessé au genou. Le Jamaïcain s'est montré très performant avec le BCS ces deux dernières saisons (11,7 points à 50%, 6,4 rebonds et 1,5 contre pour 14,9 d'évaluation). Après plusieurs semaines d'attente, il a enfin obtenu son visa et est arrivé mardi en France.

Déjà sur les tablettes de Blois l'été dernier, le champion NCAA 2014 (en compagnie de Ryan Boatright et Lasan Kromah) sort d'une période d'inactivité suite à à une rupture des ligaments croisés. Blessé le 1er juin 2021 contre Saint-Chamond, Facey n'a plus joué depuis. Il va tenter d'être vite productif mais surtout d'aider Blois à finir à la meilleure place possible dans l'objectif de faire un bon parcours en playoffs.

"Nous sommes ravis de voir Kentan arriver, il va immédiatement offrir une option supplémentaire à Mickaël aux côtés d’Alex (Tanghe) et Fab (Dossou) mais il faudra être patient car il s’agit du retour d’une blessure sérieuse et il n’a pas joué depuis juin dernier, a commenté le manager général Julien Monclar. Le staff médical va suivre tout cela de près et nous n’allons pas lui demander de jouer 30 minutes dans l’immédiat."

C'est le deuxième changement dans l'effectif de Blois pour cette dernière partie de saison puisque Zeke Moore a récemment pris place dans l'équipe, afin de remplacer Mbaye Ndiaye. L'ADA reçoit Saint-Chamond ce samedi.