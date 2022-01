"Un retour aux sources" pour Ousmane Camara, officiellement recruté par Rouen

PRO B

Crédit photo : FOXAEP

Dix ans après avoir quitté le STB Le Havre, avec qui il fut notamment sacré champion de France Espoirs en 2008, Ousmane Camara (2,02 m, 32 ans) est de retour à la maison ! L'enfant de Oissel s'est officiellement engagé avec Rouen, à une petite quinzaine de kilomètres de là où il a grandi.

L'occasion de montrer à tous les siens l'étendue de son parcours : lui, l'enfant un peu turbulent d'un quartier HLM de la banlieue rouennaise, venu au basket par hasard à 17 ans après avoir longtemps été gardien de foot, devenu capitaine du Limoges CSP, double champion de France et MVP de la finale de Pro A (en 2015).

Partenaire d'entraînement à Rouen depuis quelques semaines

Également l'occasion de montrer à l'ensemble du basket français qu'il n'est pas terminé : victime d'une rupture du tendon d'Achille lors d'un match amical fin février, l'ancien pivot de Gravelines-Dunkerque (avec qui il a remporté la Leaders Cup en 2013) sort de la blessure la plus grave de sa carrière. Et forcément les interrogations pointent sur sa capacité à retrouver son niveau d'antan, lui qui a toujours excellé par son abattage physique et son travail de l'ombre. « [Si l'on a sous-estimé la perte de Camara ? Complètement. Ous, c’était notre guerrier. Il s’en foutait de ses stats », disait ainsi Mickaël Gelabale en avril dernier au Journal de Saône-et-Loire.

La proximité géographique faisant bien les choses, Ousmane Camara et Rouen s'étaient rapprochés ces derniers temps. L'international français (4 sélections) avait fini sa rééducation aux côtés du kinésithérapeute du RMB et avait intégré les séances collectives de l'équipe en tant que partenaire d'entraînement. De quoi accélérer son intégration et tant mieux, car il y a urgence. Bastion de la LNB mais bon dernier de Pro B, le club normand est plus que jamais sous la menace d'une relégation en Nationale 1.

« Il s’agit d’un retour aux sources en ce qui concerne Ousmane, ce dernier restant bien évidemment attaché à sa région d’origine », se réjouit le coach Alexandre Ménard. « Il intègre le groupe professionnel afin de rebondir après sa blessure et apporter toute sa dureté ainsi que sa connaissance du jeu. Son caractère et son expérience seront d’indéniables atouts pour aider l’équipe à remonter la pente après un début de saison des plus compliqués. »

Dans son communiqué, le RMB indique qu'Ousmane Camara est "désormais en bonne physiquement". Il pourrait donc effectuer ses grands débuts en Pro B dès mardi contre Gries-Souffel.