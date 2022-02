"Une énorme performance" : le gros coup de Saint-Quentin dans l'antre du leader Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Laurent Peigue

Après dix rencontres, il fallait bien que ça arrive. Invaincu à domicile pendant toute la phase aller, Saint-Chamond est tombé à Boulloche contre Saint-Quentin (87-92). De quoi mettre en valeur le redressement progressif du SQBB qui reste sur quatre victoires lors de ces cinq dernières sorties. Après avoir flirté avec la première place toute la saison dernière grâce à un recrutement exceptionnel (Hugo Besson, Parker Jackson-Cartwright), le club picard est rentré dans le rang cette saison mais revient progressivement aux portes du Top 8 (8v-9d).

« Meilleur » que Saint-Chamond, plus dans l'agressivité et l'impact, selon les propres mots d'Alain Thinet, Saint-Quentin a donc signé sa victoire de référence. Un véritable triomphe collectif puisque les sept joueurs à plus de 10 minutes ont dépassé la barre des 10 d'évaluation, tous entre 9 et 18 points. Pour la plus grande joie de Julien Mahé, interogé par Le Progrès, qui aimerait forcément y voir un acte fondateur.

« C’est une très belle victoire pour nous. On est les premiers à s’imposer ici, c’est une énorme performance. Je veux d’abord rendre hommage à Saint-Chamond et à Alain Thinet pour le travail effectué et la qualité de leur première partie de saison. Je ne doute pas qu’ils seront dans la course pour la première place jusqu’au bout. Le jeu proposé est de très grande qualité. Ce soir, on fait un très très grand match. Il a fallu aller le chercher et mettre de la qualité comme on l’a rarement fait cette saison. Chapeau à mes joueurs qui n’ont pas lâché, malgré des passages difficiles. »

Prétendant crédible aux playoffs, Saint-Quentin tentera d'enchaîner dès mardi contre un concurrent direct : la belle surprise Saint-Vallier. Histoire de prouver que ce déplacement dans la Loire marquera le début d'une nouvelle ère dans l'inégale saison picarde ?



Le sourire de Julien Mahé après le buzzer final

(photo : Laurent Peigue)