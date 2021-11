"Une grosse victoire" pour l'Élan Chalon à Blois

Samedi soir, l'Elan Chalon s'est imposé avec autorité face à Blois (85-70). Dans les colonnes de La Nouvelle République, Antoine Eïto a dit avoir apprécié l'état d'esprit de son équipe et l'effort défensif de ses coéquipiers.

"On avait connu une défense poreuse à Aix. Alors laisser Blois à 70 points, c’est bien. Pour nous, c’est une grosse victoire car en Pro B tout le monde peut battre n’importe qui. On ne peut pas arriver en disant, ça va le faire. On a vu des choses ce soir (samedi) que l’on n’avait pas vues jusque-là."