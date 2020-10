"Une tonne de regrets" pour Saint-Quentin, tout proche d'un gros coup à Fos-sur-Mer

Annoncé un peu partout comme une équipe qui va devoir lutter pour sa survie en Pro B, Saint-Quentin a affiché un niveau surprenant vendredi sur le parquet de l'un des grands favoris de la saison, Fos-Provence. Outre le coup de chaud d'Hugo Besson, le SQBB a pu s'appuyer sur une excellente première mi-temps (1 seule balle par exemple), sans pour autant réussir à traduire cela au tableau d'affichage, la faute à une incroyable maladresse, incarnée par cette possession du deuxième quart-temps où Timothée Bazille a raté deux petits hooks tout cuits. Ou par l'infâmante réussite globale longue distance excepté Hugo Besson : 1/20 pour le reste de l'équipe ! L'équipe picarde fut aussi coupable de ne pas avoir su trouvé un relais à son jeune combo-guard, auteur des 18 derniers points saint-quentinois, dans le money-time. De quoi susciter la vive déception de l'entraîneur Julien Mahé, conscient d'avoir frôlé une victoire retentissante sur les bords de la Méditerranée (71-73, score final).

« On repart avec une tonne de regrets, vraiment, car on a mis beaucoup d'ingrédients pour gagner le match. Les statistiques à la mi-temps sont incroyables : on domine de partout et on ne met pas un panier. J'ai rarement vu autant de domination sans être capable d'arriver devant aux vestiaires. Je pense qu'on doit avoir un vrai avantage au score à la pause et on ne se le crée pas car on est soft à l'intérieur, on rate des paniers qui sont complètement immanquables. Et au final, le match se joue à une seule possession... C'est très regrettable. Défensivement, on fait des erreurs mais ce n'était pas si mal. C'est en attaque que l'exécution n'est pas bonne : on a seulement 10 passes décisives pour 22 paniers, les écrans ne sont pas posés, on n'est pas dans les bons espaces... Il y a énormément de travail sur l'exécution offensive. C'est sûr qu'on est un petit peu en retard sur le poste 1 car Parker (Jackson-Cartwright) doit encore apprendre à gérer l'équipe. On doit aussi mieux à se servir de nos forces : il leur manquait Bodian Massa, qui va être un pivot dominant de la Pro B, et on finit à 3/11 aux tirs sur le poste 5. Déjà que la balle n'y a pas été assez souvent et quand elle y a été, on n'a pas été capable de marquer... On aurait dû plus tirer avantage de cette situation. Il va falloir travailler et être dur à l'approche du cercle car je crois que la vidéo va être terrible sur les regrets que l'on a ce soir. »