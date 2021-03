(Vidéo) : Marcus Gomis monte au cercle pour arracher une 2e prolongation à Aix/Maurienne

PRO B

Crédit photo : Rouen Métropole Basket

22 minutes. Jusqu'à présent, il s'agissait du plus gros temps de jeu obtenu par Marcus Gomis (1,84 m, 21 ans) sous les couleurs du Rouen Métropole Basket. C'était à Gries/Oberhoffen lors de la précédente journée de championnat. À Aix-les-Bains, hier soir, l'ancien Espoir de l'ASVEL a disputé 50 minutes de jeu ! Oui oui vous avez bien lu, 50. Dans un match à triple prolongations, les Normands ont arraché une précieuse victoire (102-106) sur le parquet savoyard. Samir Mekdad, touché au mollet après 2 minutes de jeu, et Ryan Harrow, dernière recrue blessée aux ischios-jambiers et plus revenu sur le parquet après la mi-temps, Alexandre Ménard n'avait pas d'autre choix que de faire confiance à son jeune meneur pour sa première saison professionnelle. Celui-ci s'est envolé vers le cercle à 20 secondes de la fin de la première prolongation pour égaliser à 80 partout et arracher une nouvelle prolongation. Plus tard, il arrachera là aussi la 3e prolongation d'un tir à 3 points avant de boucler le match à lui seul. Du grand art.

CE POSTER DE @marcus_gomis4 pour égaliser !!! pic.twitter.com/z22ZZMSe3t — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) March 5, 2021

27 points, record en carrière

Mais plus que son dunk marquant les esprits, Marcus Gomis a été un des grands artisans du succès rouennais en terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 27 points (dont 6/12 à 3 points) plus 4 rebonds, 2 passes et 3 interceptions pour 19 d'évaluation. C'est au passage un record personnel en carrière professionnelle pour le fils de Joseph Gomis qui commence à pointer le bout de son nez à la fenêtre depuis plusieurs matchs avec davantage de responsabilités confiées en raison des pépins physiques dans les rangs seinomarins. Comme à Gries donc et ses 22 minutes de jeu ou encore contre Évreux où il avait inscrit 19 points en 17 minutes. Prometteur pour la suite.