[Vidéo] Dylan Affo Mama (Évreux) fracasse le cercle contre Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Sabine De Leest

Il y a eu Yoan Makoundou, le jeune intérieur de Cholet, fin mars, en Jeep ELITE. Il y a désormais Dylan Affo Mama, le jeune poste 3/4 de l'ALM Évreux, en Pro B. Mardi soir, dans la victoire des Normands contre Saint-Chamond (79-71), "DAM" s'est fendu d'un dunk spectaculaire, plein de rage, sur le pauvre Mohamed Queta, doublement puni entre sa perte de balle et ce poster subi. De quoi faire logiquement craquer les commentateurs locaux, présents dans la salle, sur LNB TV :

Une action qui aurait assurément retourné la salle Jean Fourré si le public avait été présent. Déjà vue 25 000 fois sur le compte instagram de la LNB, la vidéo a notamment suscité l'intérêt, ni plus ni moins, du double vainqueur du concours de dunks du All-Star Game (2017, 2019), D.J. Stephens, qui a commenté la publication d'un "Oh my god". Ou encore de l'aérien et showman, Chima Moneke (Orléans) : "What's going on lately ?"

"J'ai eu une poussé d'adrénaline"

En tout cas, cette action a surtout eu le mérite de redonner de l'élan à l'ALM Évreux. Accrochée par une vaillante équipe de Saint-Chamond jusqu'ici, 70-66 à 4'45 de la fin du match suite à ce dunk, les coéquipiers de Dylan Affo Mama ont fini par faire plier les Couramiauds dans les derniers instants. Permettant à l'ALM Évreux d'enchaîner un deuxième succès de suite à la maison, après avoir fait tomber Quimper, quatre jours plus tôt.

"Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, en sourit l'intéressé, bien plus timide en conférence de presse que sur son action marquante. Je suis allé au cercle pour simplement mettre un dunk mais le joueur a sauté en même temps. Je suis quelqu'un qui joue avec le coeur. Quand je réalise une action, je le fais à fond. Des comptes à rendre ? Non non (rire). J'ai eu une poussé d'adrénaline. Ca donne du peps, de l'énergie à toute l'équipe. Au final, cela nous ramène la victoire."

Dylan Affo Mama pouvait afficher un large sourire en conférence de presse, la soirée fût belle pour le jeune homme (photo : Sabine De Leest)

Auteur d'un match très sérieux avec ses 10 points à 5/5 aux tirs, 3 rebonds et 2 interceptions pour 15 d'évaluation en 28 minutes, Affo Mama confirme sa montée en puissance depuis son arrivée en prêt dans l'Eure. Sur ses 7 matchs disputés, l'ancien international U20 a été titularisé lors des 3 dernières rencontres avec un temps de jeu moyen de 27 minutes. Si celui-ci prend davantage de responsabilités en attaque, sa mission principale reste la défense. Une mission qu'il réalise avec succès.

"Tout ça me donne de la confiance. C'était compliqué au départ pour moi car il a fallu que je m'adapte à l'équipe, que j'intègre les systèmes. Cela fait un mois et demi que je suis là, le coach a confiance en moi. Il me donne pas mal de minutes et j'essaie de lui rendre au mieux en étant efficace. Les responsabilités qu'on me donne me font plaisir."

Tournant à 6,9 d'évaluation en 20 minutes de jeu, Dylan Affo Mama est en train de saisir à bon escient son temps de jeu et démontre que ce prêt fût la meilleure solution. À Évreux, au sein d'une équipe en confiance (8e), il peut démontrer toute l'étendue de ses qualités. Et notamment athlétique.

Un dunk plein de rage immortalisé (photo : Sabine De Leest)

