[Vidéo] Entretien avec Ali Bouziane, de retour à la tête du centre de formation de Chalon

Crédit photo : Elan Chalon

Après avoir terminé la saison 2020-2021 à la tête de l'équipe professionnelle, Ali Bouziane est de retour sur le centre de formation de l'Elan Chalon. Dans un entretien vidéo, il explique les spécificités de la saison à venir, avec le retour de la formule Espoirs Pro B, dans laquelle va jouer l'équipe U21 du club bourguignon. Il donne également les contours de l'effectif 2021-2022. "On part sur un nouveau cycle", explique l'ancien joueur professionel, avec un cinq majeur qui quitte l'effectif pour notamment basculer sur le groupe professionnel. "On a un groupe de 8 joueurs avec Maxime Galin et Claudien Eliezer-Vanerot qui seront avec les pros", décrit-il.