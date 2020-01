[Vidéo] L'énorme buzzer-beater de Ron Lewis (Nancy) contre Saint-Chamond

C'est donc sur une victoire après prolongation et sur le buzzer que s'est conclue la première de François Peronnet en tant qu'entraîneur principal du SLUC Nancy. Samedi soir dans un Palais des Sports Jean Weille tenu en haleine, l'artificier américain Ron Lewis s'est élevé en toute fin de rencontre pour inscrire le panier de la victoire. "Franchement, je ne me souviens pas avoir gagné un match au buzzer beater", avouait après la rencontre François Peronnet. C'était donc une soirée de première pour lui.

Mesdames et messieurs Ron Lewis (@LEW_100) for the win #GoSLUC pic.twitter.com/jAMeUex616