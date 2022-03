[Vidéo] L'énorme tir au buzzer de David Efianayi (Denain) contre Tours

PRO B

Crédit photo : Pascal Thurotte

Qui peut se targuer d'avoir passé un meilleur mardi soir que David Efianayi ? Non content d'avoir battu son record de points en Pro B (28), l'arrière denaisien a planté l'un des tirs de la saison en LNB. Un buzzer beater de haut-niveau, derrière la ligne majorée, pour crucifier Tours (71-68) et permettre aux Dragons de s'offrir un énorme bol d'air dans la course au maintien.