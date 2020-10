[Vidéo] L'incroyable dunk de Mbaye Ndiaye (Blois) à Nancy

PRO B

Crédit photo : Tuan Nguyen

Le début de saison de l'ADA Blois est fracassant en Pro B. Tout comme les débuts de Mbaye Ndiaye avec l'Abeille des Aydes. Non seulement l'ailier sénégalais est productif (8,7 points à 54,9% de réussite aux tirs, 6,7 rebonds, 1,3 contre et 1,7 passe décisive pour 14,7 d'évaluation en 20 minutes), mais en plus il est spectaculaire.

Samedi lors de la victoire de son équipe à Nancy (76-87), il s'est envolé pour signer un dunk très spectaculaire. En transition, l'ancien joueur de la JL Bourg arrivé en trailer (sprint dans l'axe panier-panier), a pris un dernier appui très lointain pour finir au dunk, avec la faute. De quoi lancer une nouvelle dynamique pour l'équipe de Mickaël Hay qui a pris le dessus dans la foulée pour finalement s'imposer de 11 points.