[Vidéo] La joie des Tourangeaux après leur montée en Pro B acquise à Challans

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Vainqueurs de Challans ce samedi 15 mai, les hommes de Pierre Tavano ont validé leur montée en Pro B, vingt-trois après la derrière apparition de Tours en LNB. "On n'a pas eu que des moments faciles, il y a eu des périodes difficiles cette saison, disait l'entraîneur de l'UTBM. Les grandes équipes se relèvent et on a su faire la différence pour monter en Pro B."

La délivrance au buzzer, l'explosition de joie de Marius Chambre, la célébration devant la salle avec des feux de Bengale et la douche de la montée pour l'entraîneur Pierre Tavano sous la douches... Revivez les meilleurs moments de l'après-match de l'UTBM en deux minutes.