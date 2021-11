[Vidéo] Le contre décisif de Mathis Keita (Nancy) au buzzer

Brillant en ce début de saison avec Vichy, encore excellent mardi à Nancy (17 points, 6 rebonds et 8 passes décisives), Samir Gbetkom Bikantchou a bien faire basculer le match à Gentilly. Mais c'est bien Mathis Keita qui a enfilé le costume de héros, contrant au buzzer la tentative d'égalisation (78-76) de l'ancien meneur Espoirs du SLUC. De quoi s'attirer les éloges de son entraîneur Sylvain Lautié, interrogé par L'Est Républicain.

« Vichy-Clermont a bien fermé et verrouillé le jeu, comme l’avait fait Tours, mais avec plus de dureté physique encore. Il n’y a pas de match facile, il n’y a pas de belle manière, il faut gagner ! Ce soir, on a pris un peu plus de tirs à trois points que d’habitude. On a quand même encore 18 passes décisives. Et ce soir, Mathis Keita a été essentiel quand il a fallu revenir au score. Son orientation du jeu en fin de match a été superbe ! »