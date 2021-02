[Vidéo] Les 20 points de Juhann Begarin (Paris) à Poitiers

Très surveillé outre-Atlantique car attendu à la prochaine Draft NBA, l'arrière du Paris Basketball (Pro B) Juhann Begarin (1,96 m, 18 ans) est largement responsabilisé cette saison (28 minutes par match, pour 12,4 points à 42,5% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds, 2,6 passes décisives, 3,1 balles perdues et 2,9 fautes provoquées pour 10,7 d'évaluation). Samedi soir, son équipe est passée au travers, surtout en deuxième mi-temps, mais le Guadeloupéen a réalisé son record de points (20) avec un bon pourcentage de réussite aux tirs (7/13, dont 4/8 à 3-points). Cela n'a pas manqué à DraftExpress qui a compilé ses paniers en vidéo :

#French league season-high 20 PTS on 4/8 3's and 7/13 overall for 6-6 + 18-year-old Juhann Begarin in #Paris' 72-71 loss to #Poitiers on Saturday. Begarin, currently the 33rd prospect in @DraftExpress top-100 rankings on ESPN, also added 5 REBS, 3 ASTS, 2 BLKS, 1 STL + 4 TO's pic.twitter.com/56PeuJTj6U