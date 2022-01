[Vidéo] Quand Marquis Wright assassine Rouen d'un tir improbable

PRO B

Crédit photo : Alliance Sport Alsace

Privée de Cyrille Eliezer-Vanerot et Obi Enechionyia, l'Alliance Sport Alsace a pourtant réussi à décrocher une victoire importantissime en vue du maintien sur le parquet de Rouen. Menée de 17 points en première mi-temps par la lanterne rouge (25-42), l'équipe de Stéphane Éberlin a progressivement renversé la tendance pour finalement prendre les devants à 30 secondes du buzzer final, sur un énorme tir de son meneur Marquis Wright, auteur de 19 points et 10 passes décisives. Repoussé à neuf mètres par une bonne défense de Brandon Edwards, l'ancien joueur de Denain et Boulazac a pourtant réussi à trouver la cible à la sirène.

Un shoot qui pourrait peser très lourd dans la destinée de Rouen en fin de saison. En cas de succès face à Gries-Souffel, le RMB serait revenu à une petite victoire de son adversaire du soir. Au lieu de cela, le club normand, défait 80-85, est désormais repoussé à trois longueurs, plus que jamais bon dernier de Pro B.