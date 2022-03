[Vidéo] Retour sur la cérémonie du retrait du maillot de Tim Blue à Antibes

PRO B

Crédit photo : Romain Robini

La victoire et une cérémonie pour Antibes ce vendredi à l'AzurArena ! Les Antibois ont gagné 70-69 contre Tours et ont offert un bel hommage à l'homme qui a fièrement porté le maillot du club pendant 8 saisons.

De nombreuses personnalités étaient présentes pour assister à la montée du maillot de Tim Blue au plafond de la salle, comme le président du club Freddy Tacheny, des vice-présidents Jérome Alonzo et Philippe Borie, le maire d'Antibes Jean Leonetti, et plusieurs anciens joueurs tels que Moussa Badiane, Mamoutou Diarra, Ali Traore, Guillaume Yango, Luc-Arthur Vebobe et bien d'autres...

Arrivé à Antibes en 2012 en provenance de KTP Basket, un club finlandais, le poste 4 floridien Tim Blue s'est rapidement imposé comme une star de l'effectif des Sharks. Il a conquis le coeur des fans en décrochant notamment deux montées en Pro A en 2013 puis en 2015. Au plus haut-niveau français, où il a joué cinq saisons, il a également été All-Star.

