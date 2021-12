[Vidéo] Sitraka Raharimanantoanina (Élan Chalon) : "Je me sens de mieux en mieux"

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Pour remonter en Betclic ELITE, l'Élan Chalon a choisi de responsabiliser un de ses produits du centre de formation cette saison, parmi les quatre joueurs étrangers que le club peut aligner en championnat. Il s'agit du jeune intérieur Sitraka Raharimanantoanina (2,07 m, 20 ans). Après six journées, le Malgache tourne à 4,7 points à 70,6% de réussite aux tirs et 3 rebonds pour 6,2 d'évaluation en 11 minutes. Sur les deux dernières rencontres, profitant de la blessure de Mathis Dossou-Yovo, il a cumulé 12 points à 5/8 aux tirs et 8 rebonds pour 18 d'évaluation dans la victoire chalonnaise à Blois (70-85) avant de finir à 12 points à 5/5 et 6 rebonds pour 19 d'évaluation en 18 minutes contre Saint-Quentin (défaite 77-67). Avant la reprise de la compétition face à Tours ce vendredi pour la 8e journée de Pro B, il exprime sur Élan TV :