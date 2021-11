[Vidéo] Stéphane Eberlin dresse le bilan du début de saison de l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Myriam Vogel

Coach de la nouvelle entité de l'Alliance Sport Alsace (Pro B), issue de la fusion des clubs du BC Gries-Oberhoffen et du BC Souffelweyersheim, Stéphane Eberlin dresse le bilan du début de saison en cette trêve internationale. Touché par les blessures et quasiment neuf, le groupe bas-rhinois a mal démarré la saison avant de commencer à gagner, comme lors du dernier match à l'extérieur chez l'un des favoris du championnat. "On a touché quelque chose en terme d'alchimie et d'état d'esprit à Nancy", positive le coach, qui souhaite que son équipe "le cultive pour que ça grandisse".

Voici l'interview bilan en vidéo :